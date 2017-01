Continuar a ler





Num mês agitado para todos os agentes, o líder da Liga VIP Record aceitou fazer o balanço da 1.ª volta e não podia estar mais contente. "O difícil não foi chegar à liderança… difícil será manter-me por lá. Os compromissos profissionais não ajudam, mas os meus amigos incentivam-me para continuar forte até ao fim. Não me considero um VIP deste país, mas uma coisa é certa: através do vosso convite, as pessoas associam-me ao jogo e ao que faço na ACRsoccer. Na verdade, foi um bom ‘casamento’. Só tenho de agradecer o convite", finalizou o agente.

A 1.ª volta do campeonato chegou ao fim e na Liga VIP Record há um líder isolado. "Sempre gostei do jogo e quando era mais novo cheguei a participar. Este era um desafio aliciante, mas também exigente para mim. Tem sido muito gratificante. Não imaginam a quantidade de mensagens que recebo todas as semanas quando os amigos e jogadores vêem que continuo na liderança", afirmou António Carlos Rodrigues, CEO do projeto ACRsoccer.A concorrência prometia ser feroz, mas desde as primeiras jornadas que o agente de jogadores se começou a distanciar. "A experiência do mercado ajudou-me a montar uma equipa competitiva e como sou ambicioso arrisquei jogar em 3x4x3. Sabia que o André Silva seria aposta do FC Porto e isso só podia ser sinónimo de golos. Apostei no Jonas, mas quando se lesionou troquei pelo Mitroglou. E bem… O Bas Dost, para muitos podia ser uma incógnita, mas já o conhecia dos tempos do Heerenveen, graças à dica do Leonardo Accioly Absil, da ACRsoccer Holanda. Sabíamos que ia ser uma mais-valia para o Sporting, o que se está a confirmar", contou António Carlos Rodrigues.Os golos têm contribuído muito para a liderança na Liga VIP Record, mas sem um coletivo forte este antigo treinador dificilmente conseguiria ganhar pontos aos ‘adversários’ a cada jornada. "Analiso bem o calendário e, por exemplo, vou alternando o Moreira e o Marafona na baliza. Tinha Nélson Semedo, Lindelof e Grimaldo na defesa e quando este último se lesionou apostei no Frederico Venâncio, a quem já lhe reconhecia um enorme valor", prossegue, saltando para o meio-campo onde também teve o mérito de encontrar trunfos fortíssimos. "Surpreendi com o João Pedro, do V. Guimarães, e com o Pedrinho, do P. Ferreira. Têm feito um campeonato muito bom. Escolhi o Schembri que no jogo aparece como médio, mas que tem sido a referência ofensiva do Boavista. Só lhe têm faltado mais golos… E, claro, o Pizzi e o André Horta, quando vejo que este último pode ser titular", enumera António Carlos Rodrigues.

Autor: Ricardo Vasconcelos