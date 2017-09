Carlos Silva, concorrente residente em Á-de-Freire, é o vencedor do prémio semanal da 3ª ronda da Liga Record 2017/18, correspondente à 7ª jornada da Liga NOS. O treinador de bancada atingiu 81 pontos com a equipa SLCotoviosch e vai receber um Vale Rádio Popular de 250 euros.Numa semana na qual a equipa do Chaves foi uma das mais destacadas, graças à vitória no Estoril (2-0), Carlos Silva contou com a ajuda de sete jogadores dos flavienses. A estes juntou três portistas, com Marega como capitão (facto que lhe valeu 7 pontos extras) e apenas um benfiquista, Jonas.Este onze permitiu-lhe vencer com três pontos de vantagem sobre o 2º classificado.