Armando Leite foi o grande vencedor do prémio semanal da Liga Record, com o SL Barronhos. O concorrente de Setúbal somou 88 pontos na 15ª ronda do concurso. As boas exibições do lateral-esquerdo Yuri Ribeiro e Guedes (marcadores dos golos no triunfo do Rio Ave), assim como de Jonas (2) e Pizzi, autores dos golos na vitória (3-0) do Benfica sobre o Chaves, foram cruciais para o triunfo. Raphinha, que fez o segundo golo no triunfo vimaranense (3-1) sobre o Estoril, e de Bruno Varela também foram determinantes.

Entretanto, a nota do avançado Bas Dost é um ponto e não dois como, por lapso, saiu publicado. Aos leitores e ao visado as nossas desculpas.