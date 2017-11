Atenção concorrentes: Sérgio Conceição está suspenso preventivamente por ter sido expulso no jogo contra o Portimonense, da Taça de Portugal. A decisão do Conselho de Disciplina da FPF sobre a situação do treinador do FC Porto só será conhecida a 24 de novembro.O técnico pode ser apenas multado mas, se for suspenso não estará no banco na próxima jornada, frente ao Aves. Convém, por isso, os nossos concorrentes ficarem atentos às notícias de hoje para decidirem se apostam ou não, nesta jornada, no treinador do FC Porto.