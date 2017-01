Devido à realização da Final Four da Taça CTT, o calendário da 19.ª jornada da Liga NOS vai sofrer alterações. Assim, os semifinalistas vencidos jogarão para o campeonato na 2.ª feira, dia 30 de janeiro. Quanto aos finalistas, só entrarão em campo na quinta-feira, 2 de fevereiro, fazendo com que esses jogos não contem para o nosso concurso. Por isso, convém os nossos concorrentes terem atenção às meias-finais da Taça CTT pois alguns jogadores não vão pontuar na Liga Record na próxima ronda.



A melhor solução é esperar pela segunda meia-final, a disputar na 5.ª feira, e só depois cada um fazer o onze para o fim-de-semana. Existe a possibilidade de ser apenas um jogo adiado, caso a final da Taça CTT seja entre Vitória de Setúbal e o Benfica porque, por coincidência do calendário, essas duas equipas defrontam-se na 19.ª jornada da Liga NOS.