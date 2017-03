Continuar a ler

Vem de Fátima o vencedor da semana da Liga Record e é caso para dizer que a aposta na equipa vencedora foi um ‘voto de fé’, especialmente no jogador que acabou por fazer a diferença. "O Maurides é bom e apresentou-se bem no primeiro jogo. Podia voltar a surpreender", disse-nos o premiado João Rodrigues. A aposta no belenense que custa apenas 750 mil euros no concurso revelou-se eficaz à luz dos 14 pontos averbados, a melhor pontuação, a par de Rafa, este último capitão de equipa.João Rodrigues ficou feliz por, pela primeira vez, ganhar o prémio semanal ao fim de tanto tempo a jogar. "Jogo há cerca de 20 anos com nove a dez equipas. O prémio principal já é difícil de ganhar, até porque não tenho muito tempo. Por isso há que tentar estes prémios semanais", sustentou.Já sobre a verdadeira competição, a crença na conquista do seu Benfica é maior do que na época passada: "Acredito que vamos ganhar outra vez."

Autor: Flávio Miguel Silva