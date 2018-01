O prémio semanal da Liga Record vai para Pedroso, em Vila Nova de Gaia. Nuno Mota, adepto do Boavista, estreou-se nestas andanças arrebatando um vale da Rádio Popular no valor de 250 euros, depois de uma aposta declarada no Tondela. A formação de Pepa venceu no terreno do V. Guimarães (1-0) e o triunfo ajudou decisivamente a equipa ‘BFC Gaia do Tó’, na qual Nuno Mota apostou em Cláudio Ramos, Ricardo Costa, David Bruno, Osório, Joãozinho e Murilo. Além disso, a equipa que somou 79 pontos, contou com a contribuição do jogador da semana, João Novais (Rio Ave), que bisou diante do P. Ferreira. Já o ‘capitão’ Aboubakar rendeu 12 pontos.

Autor: Flávio Miguel Silva