Bruno Rodrigues é mais um caso de persistência na Liga Record. O treinador de bancada de Oliveira de Azeméis participa no concurso desde as primeiras edições e só agora, quase duas décadas depois, venceu um prémio. "Comecei a jogar com uns 10 anos, as substituições ainda eram feitas por telefone, um primo mais velho é que me ajudava, mas nunca tinha ganho nada", começou por recordar Bruno Rodrigues, de 28 anos.

O concorrente nunca desistiu mas reconhece que não pensa nos primeiros lugares. "Jogo para me divertir, nunca fiz análises exaustivas, digamos que não sou um profissional da Liga Record. Tenho quatro equipas, mas mais para participar em Ligas privadas com os amigos", revelou.

Essa forma de encarar o concurso pode ver-se no onze da equipa Magpies, cuja defesa tem jogadores de três clubes. "É verdade. Ainda bem que não coloquei nenhum defesa do Sporting. No meio-campo tive sorte com o Diogo Jota, que foi suplente mas entrou e marcou", reconheceu o vencedor.

Autor: Miguel Amaro