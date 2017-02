Bruno Rodrigues, de Oliveira de Azeméis, é o vencedor do Prémio Semanal da 18ª ronda da Liga Record 2016/17, equivalente à 21ª jornada da Liga NOS.

Numa semana de muito equilíbrio, o treinador de bancada ganhou no desempate com Celestino Faria, da Amadora. Isto porque Bruno Rodrigues foi mais comedido quando construiu o plantel. Gastou 38,7 milhões de euros para formar os Magpies, enquanto o 2º classificado utilizou 40 milhões.

Nota: em virtude de a Liga ter atribuído o primeiro golo do Moreirense a Dramé, a nota do avançado, tal como a de Bruno César, a quem tínhamos atribuído autogolo, foram alteradas. Dramé tem 5 pontos e Bruno César fica com 3.