Carlos Silva estreou-se esta semana em termos de primeiros prémios na Liga Record. O concorrente, residente em Á-de-Freire, já tinha vencido na época passada mas apenas o terceiro.

"O prémio semanal mesmo é o primeiro. No ano passado fiquei uma vez em terceiro, com os mesmos pontos do segundo. Foi na semana em que o Marega marcou os três golos. Agora ganho o semanal com uma equipa que o tenho como capitão. O Marega persegue-me mas no bom sentido, ajudou-me a ganhar este prémio", resumiu Carlos Silva.

O concorrente está a participar na Liga Record com 12 equipas, todas com a mesma tática. "A defesa e o meio-campo são da mesma equipa, depois junto os pontas-de-lança dos grandes. Nesta caso ganhei com a do Chaves", explicou. Com uma equipa colocada nos mil primeiros da classificação acumulada, Carlos Silva vai tentar entrar na corrida pelos prémios finais. "Na época passada andei muito tempo nos 10 primeiros, fiz uma boa primeira volta. Caí na segunda, quando o Benfica também piorou. Não consegui manter-me na corrida mas o Benfica foi campeão, compensou por isso", comentou o adepto dos encarnados.

Autor: Miguel Amaro