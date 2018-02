"Jogo há muitos anos na Liga Record e foi o meu Portimonense a dar-me a primeira alegria", afirmou Carlos Varela, treinador da Kalhau Athletic I, equipa vencedora da 20ª ronda do nosso concurso.O algarvio já joga na nossa Liga há vários anos e, sempre que tem oportunidade, constrói a equipa à volta do seu clube de coração. A sua estratégia passa por juntar os craques do plantel de Vítor Oliveira a jogadores do Sp. Braga ou do Marítimo e nesta semana essa ideia deu resultado. "A combinação do Portimonense com o Sp. Braga foi muito boa e o hat trick do Fabrício ajudou muito", pois o brasileiro somou 52 dos 114 pontos. A aposta em oito jogadores dos minhotos e em dois do Portimonense, juntamente com o treinador, foram a chave para a conquista do prémio semanal. Paulinho (ex-Portimonense), agora no FC Porto, foi quem menos se destacou .Carlos Varela afirma que esta estratégia de apostar na sua equipa do coração vai continuar até ao fim da temporada pois acha que a equipa de Portimão vai fazer "uma segunda parte da época muito forte". Este concorrente prova que treinar com o coração também pode dar frutos e acredita em mais alegrias.

Autores: P.F.P.