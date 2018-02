Carlos Varela, treinador do Kalhau Atlético I, foi o grande vencedor do prémio semanal da Liga Record. O concorrente de Faro obteve 114 pontos nesta ronda, todos provenientes de jogadores de três equipas: Portimonense, Sp. Braga e FC Porto.





Na equipa de Portimão, quem mais contribuiu foi Fabrício, que anotou um hat trick na vitória diante do Rio Ave (4-1). O facto de ser capitão de equipa duplicou para 52 pontos o seu pecúlio. Nakajima foi importante ao assinar um golo. No que toca aos minhotos, os golos de Ricardo Esgaio e de Raúl Silva foram determinantes para a vitória do técnico de bancada, que manteve a aposta em Paulinho, apesar de este ter ido para o FC Porto.