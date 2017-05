Sérgio Arrimar viveu os últimos tempos de forma intensa. A liderar a Liga Record há seis semanas com a equipa Arrimar FC, este treinador de bancada foi gerindo a equipa e nem mesmo a má performance da última jornada (com a defesa toda a pontuar negativamente), impediu que vencesse o automóvel do prémio final. "Há seis semanas que andava nervoso, ansioso e na expectativa do que iria acontecer. Parti para a última semana com 28 pontos de avanço e sabia que as equipas iam rodar alguns jogadores. Tentei fazer algo com o que tinha ao dispor e o hat trick de Bas Dost permitiu-me manter-me no topo", afirmou.

Esta foi a primeira conquista do residente na Marinha Grande no concurso. Sérgio Arrimar, de 36 anos, explicou como criou a equipa (a única que tem a concurso) e algumas das mudanças. "Dividi a defesa entre os três grandes e depois tentei gerir a equipa conforme as necessidades. Inicialmente tinha o André Silva, mas durante o mercado apostei no Soares que, quando entrou, foi verdadeiramente decisivo. A juntar a estes, já tinha Bas Dost e Jonas. Por isso, posso dizer que acertei nos avançados", frisou.

Apesar de ainda desconhecer o que vai fazer com o carro, uma coisa é certa. "Participo numa liga privada com um grupo de colegas de trabalho e o que ficar em último paga um jantar ao primeiro. Por isso, um jantar já está garantido", rematou, bem-disposto.

Autor: Bruno Dias