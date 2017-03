Filipe Mendes, concorrente de Vialonga, é o vencedor do Prémio Semanal da 22ª ronda da Liga Record, correspondente à 25ª jornada da Liga NOS.

O treinador de bancada entrou em campo com uma equipa formada praticamente por jogadores dos três grandes - o pacense Pedrinho é a exceção - e um trio de luxo no ataque, formado por Soares, Mitroglou e Bas Dost. Só com estes três jogadores o concorrente arrecadou 64 pontos.

Os 24 pontos do sportinguista Bas Dost – 48 para quem tinha o holandês como capitão –, graças aos quatro golos marcados ao Tondela, permitiram a muitos concorrentes ultrapassarem nesta jornada a barreira dos 100 pontos.