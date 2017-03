Filipe Simões ganhou o seu primeiro prémio na Liga Record e não o esperava porque tinha Nélson Semedo no onze. "Até pensei que não ia pontuar bem mas entrou o suplente e deu-me 10 pontos. Tive sorte com o André Almeida", explica o vencedor.

Concorrente há muitos anos, o treinador de bancada participa apenas com uma equipa: "Tenho uma liga privada com uns amigos. Chama-se ‘só para duros’ e no final da época o último classificado paga um almoço ao primeiro."

Benfiquista, Filipe Simões acredita que as águias vão chegar ao tetra. "Não vai ser fácil mas acredito. O título vai resolver-se nos jogos entre os grandes. Na Liga Record vou apostar no Bas Dost porque o Sporting agora joga para os golos dele", remata.

Autor: Miguel Amaro