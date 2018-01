Continuar a ler

Para surpresa até do concorrente, foi esta a sua equipa a manter-se entre os primeiros da classificação acumulada, até ao título de Campeão de Inverno. A partir de agora, a estratégia vai mudar. "Claro, agora mais nesta. No mercado de Inverno vou fazer substituições para equilibrar mais este plantel", revelou.



Depois de chegar ao topo da classificação acumulada, Gonçalo Brálio assume a candidatura ao título. "O objetivo no início era um dos prémios finais, agora passa a ser esta a equipa em melhor posição para lutar por um lugar no pódio. É muito difícil, a Liga Record é um campeonato muito equilibrado, mas vou tentar."



Gonçalo Brálio já vencera um prémio semanal no nosso concurso. Na época passada, ganhou com uma equipa cujo o nome é fácil de decorar, por ser pouco usual: Árbitros de Évora. Curiosamente, agora lidera o concurso com uma equipa com outro nome, a tal que foi construída a pensar nos prémios semanais. O nome das suas restantes equipas, tem uma explicação fácil de adivinhar.



"Sim, sou árbitro de futebol, há 26 anos. Até ao ano passado estava nos escalões secundários mas atingi o limite de idade (45 anos) e agora já só posso arbitrar nos Distritais, competição onde estou esta época", conta o nosso Campeão de Inverno, aproveitando para defender a classe.



Gonçalo Brálio é Campeão de Inverno da. O concorrente de Évora totalizou 826 pontos após a 13ª ronda, com a equipa Tiro ao boneco, vencendo com nove pontos de vantagem sobre Mário Varela, de Ílhavo. Por esta conquista, o treinador de bancada vai receber uma vale de 500 euros da Rádio Popular e fica também com entrada direta na Liga dos Campeões Record da próxima época, convite que já aceitou.Veterano no nosso concurso, com mais de dez anos em prova, Gonçalo Brálio revelou ao segredo para este título: "Normalmente participo com 50 equipas mas esta época até estou a jogar com mais. O curioso é que esta equipa foi construída mais a pensar nos prémios semanais. Fiz uma defesa mista, com jogadores do Sp. Braga e do Marítimo para ter orçamento para poder colocar os grandes goleadores no ataque."

Autor: Miguel Amaro