Shoya Nakajima entrou na história da Liga NOS. O avançado tornou-se o primeiro jogador japonês a marcar dois golos no mesmo jogo do campeonato português.Nakajima foi o grande responsável pela vitória dos algarvios sobre o Feirense. Além dos dois golos fez uma exibição de grande nível, recebendo nota 5.Reforço de última hora do emblema de Portimão, segue com média de um golo por jogo.