João Aleixo, residente no Estoril, é um dos participantes veteranos no nosso concurso e esta semana voltou a vencer, 15 anos depois do seu primeiro triunfo na Liga Record. "Tinha apenas ganho um prémio semanal referente à Liga Record do Mundial’2002, nessa altura ganhei 1.000 euros em barras de ouro. Depois disso já tive um 2º e 3º prémios semanais", começou por explicar João Aleixo.

Esta época, o vencedor está a participar no concurso com três equipas e, como nos disse, esta semana estava com esperança de ter uma bom resultado. "Estava à espera que o FC Porto não sofresse golos, mas o Raphinha é que me safou. Quando percebi que tinha bisado pensei que a coisa se podia compor. Nunca pensei que o Bas Dost saísse do jejum para fazer um hat trick. Normalmente, os ‘artilheiros-mor’ são os meus capitães. Para a semana é o Nakajima, já fiz a equipa", revela entre risos.

Em relação à classificação acumulada, o concorrente do Estoril revela que está pronto para lutar pelos prémios finais. "Subir do lugar 14 mil para o 129 deixou-me a pensar que ainda é possível. É brutal! Já só estou a 30 pontos do 1º classificado", remata João Aleixo.

Autor: Flávio Miguel Silva