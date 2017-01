João Diogo é o Jogador da Semana da 16ª ronda da Liga Record, correspondente à 19ª jornada da Liga NOS. O defesa-lateral do Belenenses foi decisivo ao marcar o golo da vitória dos azuis no clássico com o Boavista, disputado no Estádio do Bessa. Numa semana na qual quatro equipas tiveram os seus jogos adiados devido à Taça CTT, o jogador do Belenenses destacou-se ao somar 14 pontos.