João Rodrigues ficou surpreendido por vencer o prémio semanal da Liga Record. Na primeira vez em que participa no concurso, o treinador de bancada venceu ao atingir 95 pontos com a equipa Mataratos e vai receber um vale de 250 euros da Rádio Popular.

Com quatro equipas em jogo, João Rodrigues só mexeu duas vezes nos plantéis ao longo do concurso: quando os criou e no mercado de inverno. "Estou surpreendido. Foi a primeira vez que participei no concurso. Criei quatro equipas para jogar com um amigo. Por isso, confesso, não estava à espera", afirmou, reforçando: "Foram as equipas que deixei feitas. Depois disso, fiz algumas alterações no mercado de inverno mas, desde então, nunca mais fiz nada com elas. Nem li os mails que recebo."

Autor: Bruno Dias