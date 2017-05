João Rodrigues é o vencedor do prémio semanal da Liga Record, correspondente à 33ª jornada da Liga NOS. O lisboeta, de 25 anos, acumulou 95 pontos com a equipa Mataratos e vai receber um vale Rádio Popular no valor de 250 euros.

Numa jornada em que ninguém no top 10 deu a braçadeira ao médio do Tondela Pedro Nuno (jogador da jornada), a aposta deste concorrente no ‘seu’ Benfica, que se sagrou tetracampeão, valeu o triunfo. Mais do que as apostas em Ederson, Nélson Semedo e Lindelöf, os golos de Pizzi (capitão) e Jonas foram decisivos.

Além disso, os golos de André Silva (frente ao P. Ferreira) e Stojiljkovic (que bisou com o Nacional) foram uma ajuda importante.

Continuar a ler

Autor: Bruno Dias