José Leitão, concorrente de Vila Real, é o vencedor do Prémio Semanal da 23ª ronda da Liga Record, correspondente à 26ª jornada da Liga NOS. O treinador de bancada, de 31 anos, apostou em seis jogadores do V. Guimarães (Miguel Silva, Josué, Pedro Henrique, Bruno Gaspar, Celis e Rafael Martins) e beneficiou da boa exibição dos minhotos diante do Rio Ave – triunfo por 3-0 – para vencer de forma destacada, com cinco pontos de vantagem para o segundo classificado.



A escolha de Bas Dost (bisou com o Nacional) para capitão também ajudou.