José Nunes, residente em Pardilhó, Aveiro, é o vencedor do prémio semanal da 2ª ronda da Liga Record, equivalente à 6ª jornada da Liga NOS. Com 82 pontos, o concorrente ficou empatado com José Martins, de Portimão, mas venceu por ter um orçamento mais baixo.

O aspeto mais curioso: José Nunes gastou quase a totalidade do orçamento permitido para formar o plantel da ‘SLB Glorioso SLB’, 39,9 milhões de euros. No entanto, o algarvio José Martins gastou o máximo, 40 milhões.

