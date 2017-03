José Rocha, concorrente de Penafiel, é o vencedor do Prémio Semanal da 21ª ronda da Liga Record 2016/17, correspondente à 24ª jornada da Liga NOS.

O treinador de bancada fez 98 pontos com a equipa Figueira, tantos como Norberto Rego com Ariminho São Pedro 054, mas venceu no desempate por ter gasto menos na construção do plantel. José Rocha comprou os 23 jogadores com 38,4 milhões de euros, enquanto o 2º classificado gastou 39,65 milhões.

Curiosamente, os dois concorrentes apostaram em oito craques iguais e no mesmo treinador. Até o capitão de equipa foi o mesmo, Rui Fonte. A principal diferença esteve entre Danilo Pereira e Pizzi, pois o portista foi mais barato.

Autor: Miguel Amaro