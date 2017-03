Luís Machado é o Jogador da Semana da 22ª ronda da Liga Record, correspondente à 26ª jornada da Liga NOS. O extremo do Feirense brilhou no 3-2 ao Chaves, com ação nos três golos dos fogaceiros, contribuindo assim para uma reviravolta que carimbou a histórica permanência do clube da Feira no escalão principal. Luís Machado sofreu o penálti, marcou o 2-2 e fez a assistência no 3-2.