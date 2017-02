Luís Viegas fez a sua estreia nas conquistas da Liga Record. O concorrente, de 50 anos, somou 96 pontos com a equipa CDT02, ganhou o prémio semanal, e vai receber um vale de 250 euros na Rádio Popular. Um triunfo que surpreendeu o residente no Cacém. "Não estava nada à espera. Já participo há dez anos no concurso e nunca tinha conquistado qualquer prémio. Estou bastante satisfeito".Com quatro equipas a concurso, três delas estão pensadas para o prémio semanal e em comum a todas está um nome: Welthon. A aposta do avançado do P. Ferreira como capitão foi decisiva e Luís Viegas explica a estratégia. "As minhas três equipas para o prémio semanal estão em piloto automático, fazendo apenas alguns ajustes. Na semana passada dei a braçadeira ao Gil Dias (Rio Ave), que joga bem mas marca poucos golos. Esta semana apostei no Welthon, mas não estava à espera que ele bisasse. Foi um golpe de sorte", frisou.

Autor: Bruno Dias