João Silva é o vencedor do prémio semanal da 16ª ronda da Liga Record, correspondente à 19ª jornada da Liga NOS. Oconcorrente da Figueira da Foz, um dos mais premiados no nosso concurso, arrecada assim mais dois prémios – 350€ em vales RP – pois terminou com equipas no 1º e 3º lugares, aliás, colocou quatro no top 10 desta jornada.Curiosamente, nas duas equipas com que ocupou o pódio semanal, o treinador da Jotaesse tem apenas um jogador diferente. No entanto, como apostou em dois capitães – João Diogo na vencedora e Bas Dost na 3ª classificada – acabou por pontuar mais com a Jotaesse 16 pois o defesa do Belenenses foi o Jogador da Jornada e totalizou 14 pontos.