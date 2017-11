Malhadas é uma pequena freguesia de Miranda do Douro, em Trás-os-Montes, junto à fronteira com Espanha. Normalmente o nome da terra não aparece nos jornais nacionais mas esta semana esteve em destaque no Record. Tudo porque Flávio Pires, um jovem estudante, venceu o prémio semanal do nosso concurso.

"Acertei em cheio ao escolher o Platiny como capitão. Achei que o Chaves tinha um jogo fácil em casa porque o Paços fora não ganha a ninguém. Correu bem mas podia ter feito mais pontos porque tinha defesas do Benfica, se não sofressem aquele golo em Guimarães tinha pontuado mais", explicou Flávio Pires, de 18 anos.

Continuar a ler

Depois de esclarecer que não é adepto do Chaves, "sou só do Benfica e do Mirandês", recordou a curta experiência na Liga Record. "Comecei na época passada e uma semana fiquei a cinco pontos do vencedor", nada mau para quem joga apenas com uma equipa. "No acumulado estava nos 200 primeiros, agora devo subir um pouco. O objetivo é terminar até ao 100º", antecipou. Para já, nesta jornada foi também o melhor pontuado da Liga Malharresa, uma liga privada, com 22 jogadores da mesma aldeia transmontana.

Autor: Miguel Amaro