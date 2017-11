Os amigos e a família juraram que não mais voltaria a vencer… mas Marco Fonseca fez-lhes uma desfeita. O vencedor da semana da Liga Record e míster da formação ‘BANNED UNITED 1911’ controla 18 equipas no concurso e garantiu que "já estava à espera" de ganhar, tendo em conta a prestação do Portimonense, que goleou (5-1) o V. Setúbal.

"Tinha cinco médios do Portimonense e quatro marcaram golo. Só aí já eram muitos pontos. Dos defesas que tinha, a que se junta o Patrício, nenhum sofreu golos. Ainda fiquei na dúvida por o Fabrício não ter sido o melhor da jornada, mas comecei a pensar que muito pouca gente apostará em jogadores do Portimonense", explicou o vencedor de um vale Rádio Popular no valor de 250 euros. Este benfiquista, de 31 anos, tem tido ‘faro’ . E explica o porquê: "Jogo há cinco anos e tem valido a pena. Todos os anos tenho conquistado prémios. Já ganhei uma televisão, uma Playstation 4 e outro cheque da Rádio Popular."





