Nuno Oliveira, de 38 anos, residente na Figueira da Foz, é o treinador de bancada vencedor da 13ª ronda da Liga Record (equivalente à 16ª jornada da Liga NOS). Com a equipa MPMO10, este sportinguista formou um onze de inspiração maritimista e conquistou um vale RP no valor de 250 euros.



Os jogadores do Marítimo (vencedor no Estoril) e o seu treinador Daniel Ramos são, aliás, comuns às equipas melhores classificadas na ronda, bem como a presença do holandês Bas Dost (bisou ao Feirense) em quase todas elas. A diferença para Nuno Oliveira é que este colocou Raúl Silva (Jogador da Semana) a capitão e arrecadou 30 pts com essa opção.