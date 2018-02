"Esta época é a primeira vez que venço o semanal, só tinha um 2º lugar, mas no total do concurso já perdi a conta aos prémios que ganhei." Eis o início de conversa de Record com Norberto Rego, vencedor na 18ª ronda do nosso concurso.

O adepto benfiquista ganhou com uma equipa formada por um quarteto defensivo do FC Porto. O facto de os dragões não terem sofrido golos em Chaves ajudou, mas Norberto Rego preferia outro resultado. "Quero sempre que o FC Porto e o Sporting percam os seus jogos, sempre!", garantiu. Quando assim acontece, não pontua tão bem com esta equipa, mas como joga com cerca de 200 acaba por compensar com outra. E será que pensa no prémio final? "Tenho uma a pouco mais de 100 pontos do 1º, já é difícil. Jogo a pensar nos prémios semanais mas se conseguir lutar pelos finais, lá estarei", rematou.