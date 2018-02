Norberto Rego, concorrente de São Pedro da Torre, Viana do Castelo, é o vencedor do prémio semanal da 18ª ronda da Liga Record 17/18, correspondente à 22ª jornada da 1ª Liga.

O treinador de bancada, um dos habituais candidatos a prémios no nosso concurso, atingiu 87 pontos com a equipa Ariminhos S. Pedro 018, vencendo com dois pontos de avanço sobre Nélson Nunes, de Alcáçovas. Triunfo conseguido graças ao pormenor de ter colocado a braçadeira de capitão em Cervi. Assim, somou 28 pontos com o benfiquista, enquanto o 2º classificado fez apenas 14, pois o seu capitão era o avançado Paulinho, do Sp. Braga, que lhe rendeu apenas 12 pontos.