Nuno Mota venceu pela primeira vez o 1º prémio semanal da Liga Record, depois de já ter alcançado um quinto lugar. O concorrente do Porto, de 39 anos, que joga com 13 equipas no nosso concurso, garante ter acertado ao apostar em João Novais, o jogador da semana, ainda que tenha dado a possibilidade de ser capitão a Aboubakar.

"Tenho duas ou três equipas gerais e outras onde aposto na defesa de uma formação em particular – neste caso foi o Tondela. Depois, escolho os jogadores que porventura possam marcar mais golos na frente", conta-nos Nuno Mota, dono da equipa ‘BFC Gaia do Tó’, que venceu esta semana com 79 pontos, mais três do que a formação ‘Brinca N’Areia’.

Continuar a ler

Este adepto do Boavista está satisfeito com o atual nono lugar na 1ª Liga que a equipa orientada por Jorge Simão ocupa. "O Boavista está a fazer um bom campeonato e a realizar o percurso normal para uma equipa que veio do terceiro escalão do futebol nacional. Podia ser um pouco melhor, até porque frente ao Sp. Braga poderia ter ganho, por exemplo", referiu.

Autor: Flávio Miguel Silva