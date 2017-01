Continuar a ler

Nuno Oliveira foi apanhado de surpresa quando recebeu a notícia da vitória no prémio semanal da Liga Record. Este concorrente, de 38 anos, acumulou 82 pontos com a equipa MPMO10 e vai receber um vale da Rádio Popular, no valor de 250 euros. O residente em Vila Nova de Gaia não escondeu a alegria. "Estou muito feliz, não estava à espera de vencer. Tenho aqui um vizinho que também já triunfou no concurso e vou falar com ele", disse.Com 20 equipas em prova, a estratégia de Nuno Oliveira é simples e a aposta em Raul Silva como capitão (jogador da jornada) faz parte do plano. "Tenho três equipas com base no Sporting. Nas outras vou apostando nas restantes equipas do campeonato e aí eu dou a braçadeira de capitão a um defesa, caso este marque um golo. Inicialmente, até pensei que o Bas Dost tinha sido o jogador da jornada. Ainda bem que não foi, porque penso que, de outro modo, não teria ganho", destacou.Adepto do Sporting, Nuno Oliveira já tem dúvidas que a sua equipa seja capaz de lutar pelo título. "A distância já é muito grande. Vai ser muito difícil acabar a época campeão. Só acredito que seja capaz de ganhar a Taça de Portugal. O Benfica tem uma grande equipa", rematou.

Autor: Bruno Dias