Nuno Soares, concorrente residente na Portela, Loures, venceu pela primeira vez um prémio semanal na Liga Record. Adepto do Benfica, o treinador de bancada ganhou com um onze sem qualquer jogador dos encarnados, opção que tem uma explicação: "É uma questão de superstição, raramente coloco jogadores do Benfica. Já participo há alguns anos, sempre com 12/15 equipas, mas é a primeira vez que ganho."

A equipa Botini 10 somou 102 pontos. Mais de metade desse total foi conseguido com o trio atacante: Bas Dost (42 pontos), Marega (9) e Aboubakar (7). Já o sector defensivo era todo do Feirense. "Calhou, neste plantel tenho os defesas do Feirense. Esta equipa já tinha ficado uma vez no 3º lugar semanal, numa jornada em que o Feirense também não sofreu golos", explica.

Depois desta conquista na Liga Record, Nuno Soares espera festejar o penta na Liga verdadeira. "Os outros estão um bocadinho melhores mas o Benfica pode ser campeão", acredita.

Autor: Miguel Amaro