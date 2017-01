Pizzi é o Jogador da Semana da 15ª ronda da Liga Record, correspondente à 18ª jornada da Liga NOS. O médio do Benfica voltou a ter um papel decisivo para as águias recuperarem os quatro pontos de vantagem sobre o FC Porto. Depois de uma 1ª parte do líder sem golos frente ao Tondela, Pizzi marcou dois, entre os minutos 59 e 76, reacendendo assim a chama dos benfiquistas.