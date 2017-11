Uma aposta arriscada em Platiny valeu a Flávio Pires, de Malhada, Miranda do Douro, e adepto do Benfica, o prémio semanal da 7ª ronda da Liga Record.

O estudante transmontano, 21 anos, apostou no avançado do Chaves e colocou mesmo a braçadeira de capitão no brasileiro. Resultado, dobrou a pontuação do jogador para 28 pontos e atingiu 74 com a equipa Malhada City, vencendo com um ponto de vantagem sobre o 2º classificado.

A importância dos pontos de Platiny para esta vitória é fácil de perceber. Nenhum dos outros concorrentes nos 10 primeiros classificados da semana colocou o avançado do Chaves como capitão de equipa.

Autor: Miguel Amaro