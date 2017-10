Rosell, médio do Portimonense, é o Jogador da Semana da 6ª ronda da Liga Record, correspondente à 10ª jornada da Liga. O médio catalão foi um dos jogadores em destaque no último encontro da jornada, participando com um grande golo no expressivo 5-2 do Portimonense ao V. Setúbal. Rosell recebeu nota 5 pela exibição, recebendo por isso 2 pontos de bónus.