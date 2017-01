Rui Fonte é o Jogador da Semana da 14ª ronda da Liga Record, equivalente à 17ª jornada da Liga NOS. O avançado do Sp.Braga marcou os dois golos na vitória sobre o Tondela (2-0) e recebeu nota 5 pela exibição, recebendo por isso mais dois pontos de bónus.Graças ao bis de Rui Fonte, o Sp. Braga recuperou o lugar no pódio, voltando assim ao 3º lugar da classificação, por troca com o Sporting.