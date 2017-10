A Liga Record tem esta facilidade: permite ao concorrente jogar em qualquer parte do Mundo. A prová-lo está o exemplo desta semana: Samuel Frade está a viver na Argentina mas continua a jogar e ganhou o prémio semanal.

"Vou vendo as novidades no site do Record, o Estoril estava fraco e ia jogar fora com o Sp. Braga, a minha grande aposta nesta equipa. Os golos foram dos jogadores que apostei: Ricardo Horta, Raul Silva e Xadas – o miúdo vai longe, tem muita qualidade", refere Samuel Frade, que na época passada, vivia na China, mas não deixou de participar no nosso concurso.

Autor: Bruno Dias