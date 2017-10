Há quem acredite: a melhor defesa é o ataque. Este não é o lema de Samuel Frade, pelo menos a julgar pela forma como venceu o prémio semanal da 4ª ronda da Liga Record.

O concorrente de Leiria apostou num onze bem defensivo, com quatro homens no sector mais recuado e um meio-campo povoado e venceu, mesmo jogando apenas com um avançado, no caso o bracarense Ricardo Horta.

Continuar a ler