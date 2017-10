Marco Fonseca é o vencedor da semana da Liga Record. O benfiquista, de 31 anos, superou a concorrência chegando aos 95 pontos com a equipa ‘BANNED UNITED 1911’, mais cinco do que Miguel Ramalho, com o ‘LUSO EM PÉ 16’, e seis pontos à maior sobre Leandro Gaspar, com a formação ‘The_Magic’.O ‘segredo’ da vitória nesta ronda deveu-se sobretudo à aposta em sete jogadores do Portimonense, equipa que goleou o V. Setúbal, por 5-1, no derradeiro encontro da jornada 10 da Liga NOS. A defesa portista e Rui Patrício também fizeram parte das escolhas do jogador lisboeta, que compôs o onze vitorioso com 21,5 milhões de euros.