A Liga Record chegou ao fim e Sérgio Arrimar foi o grande vencedor do prémio final. Ao fim de 30 rondas de competição, este residente na Marinha Grande acumulou 1.900 pontos com a equipa Arrimar FC e vai receber o sempre ansiado carro no valor de 12 mil euros.



Há seis semanas consecutivas no topo da tabela, o treinador de bancada partia para esta jornada com 28 pontos de diferença do, na altura, segundo classificado U.A.P. (que terminou em 9º). Apesar de ter muitos jogadores que não estiveram em bom plano, a verdade é que a entrega da braçadeira de capitão ao sportinguista Bas Dost (jogador da jornada com um hat trick frente ao Chaves) valeu 48 pontos e foi decisiva para segurar a liderança.