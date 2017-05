Continuar a ler

Atenção concorrentes: as substituições para a última ronda dasó encerram sábado às 14 horas, ou seja, mais tarde do que é habitual.A 34.ª e última jornada da Liga NOS só arranca no sábado às 16 horas, com o Rio Ave-Belenenses, por isso, as substituições são válidas até às 14 horas, hora de Lisboa.Outra nota importante, para quem gosta de ver as pontuações dos jogadores e a equipa da semana no jornal: a página com as pontuações, normalmente publicada à terça-feira, vai sair no Record de segunda-feira.