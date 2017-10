O sportinguista João Aleixo é o vencedor da semana da Liga Record. O concorrente residente no Estoril assentou a escolha que se revelou vitoriosa numa defesa toda ela do FC Porto e no verdadeiro ‘baú do tesouro’: Bas Dost. O avançado holandês do Sporting rubricou um hat trick na goleada (5-1) dos leões diante do Chaves e tal permitiu que somasse 24 pontos. Se a isto juntarmos o facto de João Aleixo ter escolhido o gigante para capitão, chegamos à relevante cifra de 48 pontos.

A aposta no leão Acuña, terceiro jogador mais pontuado da semana, também se revelou acertada na elaboração de uma equipa onde foram investidos 32,3 milhões de euros.