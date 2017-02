João Silva é um veterano na Liga Record. Este residente na Figueira da Foz já perdeu a conta à quantidade de troféus semanais conquistados ao longo dos anos em que participa. No entanto, o prémio alcançado com a equipa Jotaesse 16 (formação com a qual conseguiu 80 pontos) é o primeiro nesta edição depois de, só na temporada passada, ter sido vencedor por três vezes. "Não tive tempo para ver as minhas equipas mas calculei que, com 80 pontos, era capaz de ganhar", afirmou o concorrente, de 66 anos. Com 96 equipas em jogo, João Silva aposta em jogadores de todos os plantéis do campeonato e até acredita que era possível pontuar mais esta semana se o guardião Ventura tivesse sido titular pelo Belenenses."Só meti o Rui Patrício na baliza porque as alternativas que tinha não só não têm jogado (Ventura), como já saíram (Joel Pereira). Bastava que o Ventura tivesse sido titular para ter feito ainda melhor", disse, justificando ainda a aposta em João Diogo, jogador da jornada, como capitão: "Quando jogamos para o prémio semanal, devemos apostar sempre num defesa. Vi muitos jogos dele no Marítimo e sei que também jogava a extremo. Nessa posição marcava muitos golos e criava muitas oportunidades."

Autor: Bruno Dias