Um onze com dez portistas e o goleador Welthon a capitão (Jogador da Semana, duplicando desta forma os pontos) garantiu a Luís Filipe Viegas, 50 anos e residente no Cacém, a vitória no prémio semanal da Liga Record. A curiosidade do 1º classificado na ronda 19 do nosso concurso, com a equipa CDT02, que também tem Nuno Espírito Santo a treinador, está no facto de tratar-se de um... benfiquista.



O ponta-de-lança do P. Ferreira a capitão (garantiu só por si 34 pontos) é comum às dez melhores equipas da semana, se bem que o 2º classificado Abercrombie 3 , que perfez um total de 95 pontos (menos um do que o vencedor), tenha incluído cinco benfiquistas no seu onze.