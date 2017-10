Fez as assistências nos dois primeiros golos, iniciou as jogadas de outros dois e ainda marcou o 4-0. Além das estatísticas, o futebol demonstrado durante os 90 minutos valeram a Xadas a nota máxima (5) pela exibição. O médio esteve assim em cinco dos 6-0 do Sp. Braga ao Estoril e tornou-se, naturalmente, o Jogador da Semana da Liga Record, com 16 pontos.