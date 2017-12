Continuar a ler

11h48 - Diego Costa foi oficialmente apresentado como jogador do Atlético Madrid, envergando a camisola 18, assim como Vitolo.



10h30 - O Benfica está a recolher informações que possam viabilizar a



Segundo o 'Corriere dello Sport',está muito perto de reforçar o. Há muito que o antigo médio do Benfica é colocado na rota dos nerazzurri.anunciou, erradamente, quejá é jogador do. No seu site, a marca de roupa desportiva dizia "Coutinho está pronto para brilhar em Camp Nou. Compra já o equipamento do Barcelona com o nome do mago". Erro ou a marca a precaver-se para o que pode bem vir a ser uma realidade dentro de pouco tempo?