Bom dia! Por cá, as atenções até podem estar hoje todas viradas para o dérbi desta noite entre Benfica e Sporting, mas há muitos negócios no mercado de transferências para seguir de perto ao longo desta quarta-feira. Fique connosco!

Na conferência de imprensa de lançamento do jogo da Taça do Rei com o Numancia, Zidane não escapou à pergunta sobre o mercado de inverno, nomeadamente sobre a possibilidade docontratação de: "Temos a possibilidade de contratar até 31 de janeiro e tudo pode acontecer", limitou-se a afirmarO Schalke 04 oficializou a contratação do internacional sub-21 TeuchertO jornal turco 'Fanatik' avança que Giroud, avançado do Arsenal, estaria a um passo de rumar ao FenerbahçeInternacional brasileirofoi contratado pelos japoneses doao Corinthians.está em Valencia e fala num " telefonema muito importante "...oficializou esta manhã a saída depara oque, por sua vez, o cede aoé um dos interessados no concurso do internacional macedónio Kire Markoski, avançado de 22 anos que tem dado nas vista ao serviço do, 5º classificado do campeonato daquele país.De França chega a informação que(ex-Chelsea, Real Madrid e Al-Jazira) será hipótese para reforçar o. O SFR Sport avança que o médio, de 32 anos, está livre de contrato e já terá conversado com o treinador Unai Emery e com os dirigentes do emblema parisiense- A administração donão ficou satisfeita porter deixado claro que impossível competir com oface à disponibilidade financeira do rival para investir em reforços. O 'Daily Mail' adianyta que alguns executivos estão convencidos que o treinador português terá proferido estas declarações com a intenção de forçar uma intervenção forte no mercado já neste mês. Mas há mais - Oestá de novodequatro anos e meio depois de ter perdido o internacional brasileiro para o(PSG). Segundo jornal inglês 'The Sun', os dois clubes procuram um acordo quanto ao modelo de negócio, o que não poderá ser fácil dada a situação financeira dos franceses. chegada de Wendel a Lisboa estava prevista para o dia de hoj e, mas oainda não deu o aval financeiro para libertar o jogador para oO presidente do, Wagner Pires de Sá, confirmoucomo um dos reforços do clube . "Estamos a montar uma equipa muito forte", afirmou o dirigente que prometeu apresentar o lateral-esquerdo dohoje